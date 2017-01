WERTBERICHTIGT:

Misstrauen ist in Unternehmen an der Tagesordnung, schließlich ist das Geschäftsleben kein Kindergeburtstag. Was beim Marktforscher GfK zu beobachten ist, ist trotzdem außergewöhnlich. Finanzinvestor KKR, der per öffentliches Übernahmeangebot ... mehr