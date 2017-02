Kritik an Kleinteiligkeit der Mifid II

In der Finanzbranche wird die Kleinteiligkeit der Regulierung bei der neuen Finanzmarktrichtlinie Mifid II beklagt. In der Kritik bleibt auch die Zielmarktdefinition.



Ferber: „Bei der Umsetzung knirscht es noch an einigen Stellen“

„Bei der Umsetzung knirscht es noch an einigen Stellen.“ Das sagt im Interview mit Rules & Regulations Markus Ferber, Mifid II-Berichterstatter im EU-Parlament.



Einheitliche Regulierung für Fintechs

Fintechs müssen sich nach den Vorstellungen zweier führender Notenbanker auf eine einheitlichere Regulierung einstellen. Dies ist auch ein Thema für die deutsche G20-Präsidentschaft in diesem Jahr.



