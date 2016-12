Deutsche Bank erneut wegen Zinswetten verklagt Börsen-Zeitung, 22.12.2016 Reuters Amsterdam - Die Deutsche Bank steht abermals wegen umstrittener Derivate-Geschäfte am Pranger. Die jüngsten Vorwürfe stammen von der größten niederländischen Wohnungsbaugesellschaft Vestia. Sie teilte am Mittwoch mit, sie ... Börsen-Zeitung, 22.12.2016



PERSONEN: Schindler wechselt zur Deutschen Bank ahe - Nina Schindler wechselt von der Commerzbank zur Deutschen Bank und übernimmt für das Kreditinstitut Anfang April die Leitung der EU-Repräsentanz in Brüssel. Als neuer Head of Government & Public ... Börsen-Zeitung, 22.12.2016



Deutsche Bank hat erneut ein Problem in Russland Börsen-Zeitung, 21.12.2016 Reuters Moskau - Die Deutsche Bank hat in Russland neuen Ärger am Hals. Die russische Zentralbank teilte am Dienstag mit, es habe nachweislich Marktmanipulationen durch einen Händler des Instituts ... Börsen-Zeitung, 21.12.2016