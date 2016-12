Ergebnisprognose von Beiersdorf erfreut die Anleger Börsen-Zeitung, 4.11.2016 ste Hamburg - Der Kosmetikkonzern Beiersdorf hat aufgrund einer insgesamt positiven Geschäftsentwicklung seine Ergebnisprognose für 2016 angehoben. Das Hamburger Dax-Unternehmen erwartet die um Sondereffekte bereinigte Ebit-Umsatzrendite des Konzerns in ... Börsen-Zeitung, 04.11.2016



LEITARTIKEL: Der Kompass passt noch Vor fünf Jahren, am 5. Oktober 2011, gab Beiersdorf einen Generationswechsel an der Unternehmensspitze bekannt: Stefan Heidenreich, damals 48 Jahre alt und bis dahin Chef des auf Babynahrungsmittel und Konfitüren spezialisierten ... Börsen-Zeitung, 10.09.2016



Beiersdorf bestätigt Ziele und vertreibt Anleger Börsen-Zeitung, 5.8.2016 ste Hamburg - Der Kosmetikkonzern Beiersdorf hat mit seinem Zahlenwerk zum 30. Juni die Analystenerwartungen erfüllt. Die Finanzziele 2016 wurden bekräftigt. Dennoch gingen Anleger auf Abstand: Mit einem Minus ... Börsen-Zeitung, 05.08.2016