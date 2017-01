Telekom rüstet T-Mobile US auf Die Deutsche Telekom verschafft T-Mobile US Anfang 2017 mehr finanziellen Spielraum. Vereinbart wurde ein revolvierender Kredit über 2,5 Mrd. Dollar. Damit soll der wachstumsstarken US-Tochter eine "flexiblere und kostengünstigere Liquiditätsreserve" zur ... Börsen-Zeitung, 03.01.2017



Deutsche Telekom steigt bei E-Reader Tolino aus Börsen-Zeitung, 3.1.2017 Reuters Frankfurt - Die Deutsche Telekom kehrt dem Kindle-Rivalen Tolino den Rücken. Der Bonner Konzern habe die Technologieplattform für das elektronische Lesegerät zu einem ungenannten Preis an die japanische ... Börsen-Zeitung, 03.01.2017



Telekom legt sich in Holland mit dem Regulierer an Börsen-Zeitung, 24.12.2016 hei Frankfurt - Die Deutsche Telekom steuert in den Niederlanden auf einen harten Konflikt mit der Regulierungsbehörde ACM zu, die ein Streaming-Angebot von T-Mobile NL abgemahnt und eine Geldbuße ... Börsen-Zeitung, 24.12.2016



Telekom-Prozess erneut vor dem BGH Börsen-Zeitung, 23.12.2016 hei Frankfurt - Wie erwartet landet der Mammutprozess von Kleinanlegern gegen die Deutsche Telekom erneut vor dem Bundesgerichtshof (BGH). Dort hat die Kanzlei Tilp, die den Musterkläger in dem ... Börsen-Zeitung, 23.12.2016



WERTBERICHTIGT: Vorweihnachtliche Bescherung Börsen-Zeitung, 16.12.2016 Bei der Deutschen Telekom klingelt die Kasse. Auch wenn das Geld nicht mehr alles vor Weihnachten fließt, hält sie doch den Gutschein schon in der Hand. Von der unter ... Börsen-Zeitung, 16.12.2016