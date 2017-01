EMIR soll effizienter werden

Die EU will in diesem Jahr die Überarbeitung der Derivateverordnung EMIR starten. Ein Ziel ist mehr Effizienz. Für Streit sorgt die Überlegungen zur zeitweiligen Aussetzung der Clearingpflicht.



Basel III-Regeln kommen noch später

Die Einigung auf die neuen Basel III-Regeln noch vor dem Regierungswechsel in den USA ist gescheitert. Damit droht eine noch längere Verzögerung bei den Kapitalvorgaben für Banken.



Keine Einigung über Priips in Sicht

Bei der Priips-Verordnung droht eine weitere Verzögerung: Die drei europäischen Aufsichtsbehörden haben sich nicht auf eine gemeinsame Stellungnahme zu den überarbeiten technischen Regulierungsstandards einigen können.



