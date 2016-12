PERSONEN: Dominik Heger leitet IR der FMC swa - Dr. Dominik Heger (41) wird neuer Leiter Investor Relations im Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC). Er übernimmt die Position am 5. Januar 2017 und leitet dann auch die Abteilung ... Börsen-Zeitung, 03.12.2016



Fresenius vereinheitlicht Bilanzierung Börsen-Zeitung, 2.12.2016 swa Frankfurt - Die letzte Trutzburg fällt. Der Gesundheitskonzern Fresenius und die Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care (FMC) werden von 2017 an die Bilanzierung von den US-Normen US-GAAP auf die ... Börsen-Zeitung, 02.12.2016



Venture-Fonds verkauft Xenios an Fresenius Medical Börsen-Zeitung, 1.11.2016 wb Frankfurt - Der ZFHN Zukunftsfonds Heilbronn, einer der größeren privaten Risikokapitalgeber in Deutschland, verkauft das Heilbronner Medtech-Unternehmen Xenios an das Dialyseunternehmen Fresenius Medical Care. In Finanzkreisen wird eine ... Börsen-Zeitung, 01.11.2016