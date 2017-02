Divergenz der globalen Bankenregulierung

Während sich in den USA eine Lockerung des Dodd-Frank-Gesetzes abzeichnet, hält Europa an einer strengen Regulierung des Finanzsektors fest. Zur Probe für die globale Zusammenarbeit wird der Abschluss der Basel III-Regeln werden.



Schlupflöcher in der Mifid II

Systemische Internalisierer könnten im Handel die Regeln der Mifid II unterlaufen. Die ESMA fordert deshalb die EU-Kommission auf regulatorische Lücken zu schließen.



Zypern will binäre Optionen reformieren

Zypern geriet als wichtiger Handelsplatz für hochriskante binäre Optionen unter Druck. Jetzt kündigte die dortige Finanzaufsicht eine Standardisierung und strengere Regeln an.



