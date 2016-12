Rentenbank legt sich ein Kernbankensystem zu Von Bernd Neubacher, Frankfurt Börsen-Zeitung, 21.12.2016 SAP gewinnt als Anbieterin von Kernbankensoftware in der deutschen Kreditwirtschaft an Bedeutung. Nach der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) hat sich auch die Landwirtschaftliche Rentenbank für ... Börsen-Zeitung, 21.12.2016



SAP arbeitet mit Start-ups in Berlin Börsen-Zeitung, 14.12.2016 dpa-afx Berlin - SAP will gemeinsam mit Start-ups das Internet der Dinge in Berlin voranbringen. Dazu erweitert das Software-Unternehmen aus Walldorf seine Präsenz in der Hauptstadt mit neuen Räumlichkeiten. ... Börsen-Zeitung, 14.12.2016



DAS CFO-INTERVIEW: Für SAP-Finanzchef haben kleinere Akquisitionen Priorität Von Sebastian Schmid, Frankfurt Börsen-Zeitung, 3.12.2016 Der Softwarekonzern SAP hat zuletzt vor gut einem Jahrzehnt drei Jahre in Serie keine Großakquisition getätigt. Sollte 2017 ohne Milliardendeal über die Bühne gehen, ... Börsen-Zeitung, 03.12.2016