Börsen-Zeitung, 17.12.2016 Erkauft die Allianz sich eine stärkere Marktposition durch den Erwerb des französischen Generali-Geschäfts? Nein, aktuell nicht - alle Indizien legen diese Antwort auf M & A-Spekulationen nahe. Letztlich ließ ...

Börsen-Zeitung, 14.12.2016 sck München - Nach gut 20 Jahren beenden die HypoVereinsbank (HVB) und die Ergo ihre Vertriebskooperation. Von 2018 an arbeitet stattdessen die Allianz mit der Münchner Unicredit-Tochter im Vertrieb ...

Die Allianz will die Digitalisierung als Hebel einsetzen, um in stagnierenden Märkten zu wachsen. Vorstandschef Oliver Bäte erklärte, vom Jahr 2018 an würden die Früchte der Investitionen geerntet. Die Allianz wolle ...