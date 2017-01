FINANZBRANCHE KÄMPFT UMS ÜBERLEBEN - KÖPFE DES JAHRES: Aufsteiger sck - Unter den Vorständen der Dax-Konzerne gehört Joachim Wenning zweifellos zu den Aufsteigern des Jahres. Der promovierte Volkswirt übernimmt am 27. April 2017 das Amt des Vorstandsvorsitzenden der Munich Re. ... Börsen-Zeitung, 31.12.2016



WERTBERICHTIGT: Anleger gelassener als Munich Re Börsen-Zeitung, 10.11.2016 Die Munich Re übte sich in einer diplomatischen Sprache, um ihre Enttäuschung über den Wahlausgang in den USA zum Ausdruck zu bringen. Zur Vorlage der Quartalszahlen ließ Finanzvorstand Jörg ... Börsen-Zeitung, 10.11.2016



Trumps Wahlsieg dämpft Munich Re Die möglichen wirtschaftlichen Folgen des Wahlsiegs von Donald Trump dämpfen den wachsenden Optimismus der Munich Re. Obgleich sich der größte Rückversicherer der Welt nach einem Gewinnschub in diesem Jahr mehr zutraut, ... Börsen-Zeitung, 10.11.2016



Rückversicherer suchen Nische Börsen-Zeitung, 25.10.2016 igo Baden-Baden - Angesichts des Preiskampfes im traditionellen Rückversicherungsgeschäft suchen sich große Anbieter zunehmend Nischen, die noch nicht von Überkapazitäten geprägt sind. Der weltweit größte Rückversicherer, Munich Re, will ... Börsen-Zeitung, 25.10.2016



Versicherer testen gemeinsam Blockchain-Technik Börsen-Zeitung, 20.10.2016 sck München - Blockchain-Technik gilt in der Finanzwirtschaft als mögliches digitales Kassenbuch-Verfahren, um Ketten von anonymisierten Datensätzen über Geschäftstransaktionen effizienter zu speichern und zu prüfen. Nachdem vor allem Banken ... Börsen-Zeitung, 20.10.2016