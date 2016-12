PERSONEN: BASF verjüngt den Vorstand swa - Der Chemiekonzern BASF hat zwei Neubesetzungen in der obersten Führungsriege angekündigt. Mit Ablauf der Hauptversammlung im Mai 2017 rücken Saori Dubourg (45) und Dr. Markus Kamieth (46) in den ... Börsen-Zeitung, 16.12.2016



BASF schließt Chemetall-Kauf ab Börsen-Zeitung, 15.12.2016 swa Frankfurt - Der Chemiekonzern BASF hat den Erwerb des Oberflächenspezialisten Chemetall abgeschlossen. Für den im Juni angekündigten Zukauf der ehemaligen Tochter der Metallgesellschaft legt das Unternehmen 3,2 Mrd. ... Börsen-Zeitung, 15.12.2016



BASF hält Großanlage an Börsen-Zeitung, 23.11.2016 swa Frankfurt - Der Chemiekonzern BASF hat die mit deutlichen Verzögerungen angelaufene Anlage zur Herstellung des Kunststoffvorprodukts TDI wegen eines technischen Defekts wieder außer Betrieb genommen. Es sei nicht ... Börsen-Zeitung, 23.11.2016