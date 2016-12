Monsanto macht die Tür weit auf Börsen-Zeitung, 14.12.2016 ab Düsseldorf - Mit offenen Armen empfangen die Aktionäre von Monsanto Bayer in St. Louis. In der außerordentlichen Hauptversammlung des US-Saatgutherstellers stimmten etwa 99 % des anwesenden Grundkapitals für ... Börsen-Zeitung, 14.12.2016



Bayer setzt mit Joint Venture auf Stammzelltherapie Börsen-Zeitung, 13.12.2016 ab Düsseldorf - In einem mit Versant Ventures geführten Gemeinschaftsunternehmen namens Blue Rock Therapeutics widmet sich Bayer künftig Stammzelltherapien. Mit 225 Mill. Dollar stemmen die beiden Gründungsfirmen die erste ... Börsen-Zeitung, 13.12.2016



Bayer-Verkäufe rücken näher Börsen-Zeitung, 8.12.2016 dpa-afx/Reuters Leverkusen/Frankfurt - Der Bayer-Konzern ist Kreisen zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen über den Verkauf seines Dermatologiegeschäfts. Möglicher Käufer sei Avista Capital Partners, berichtete Bloomberg unter Berufung auf mit der ... Börsen-Zeitung, 08.12.2016