Commerzbank sortiert Kunden am Persischen Golf aus Börsen-Zeitung, 23.12.2016 Reuters Dubai - Die Commerzbank sortiert Finanzkreisen zufolge Kunden und Dienstleistungen im Zahlungsverkehr am Persischen Golf aus. Die zweitgrößte deutsche Bank habe Kunden in der Region mitgeteilt, sie werde ... Börsen-Zeitung, 23.12.2016



PERSONEN: Commerzbanker Neukirch wird Vorstandsmitglied der DWP Bank bn - Markus Neukirch, Bereichsvorstand Markets Operations der Commerzbank, verlässt nach achtzehn Jahren das Institut und wechselt als Vorstandsmitglied zur DWP Bank. Neukirch, 48, wird dort zum 1. Februar 2017 die ... Börsen-Zeitung, 17.12.2016



EZB senkt Kapitalvorgabe für Commerzbank Börsen-Zeitung, 14.12.2016 bn Frankfurt - Die Commerzbank muss laut europäischer Bankenaufsicht 2017 deutlich weniger Kapital vorhalten als im ablaufenden Jahr. Wie die Bank mitteilt, fordert ihr die EZB infolge des aufsichtlichen ... Börsen-Zeitung, 14.12.2016