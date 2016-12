PERSONEN: ProSiebenSat.1 trennt sich von Vorstand Wegner jh - Nach zwölf Jahren verlässt Dr. Christian Wegner (42) zum Jahresende ProSiebenSat.1. Der Aufsichtsrat habe sich mit ihm verständigt, seinen Vorstandsvertrag nicht zu verlängern und ein Jahr vor Ablauf aufzuheben, ... Börsen-Zeitung, 15.12.2016



PERSONEN: Neuer ProSieben-Finanzvorstand kommt von Zalando jh/ge - ProSiebenSat.1 hat einen Nachfolger fürs Finanzressort gefunden. Dr. Jan Kemper (36) von Zalando wird am 1. Juni des kommenden Jahres Vorstand des Fernseh- und Internetkonzerns in Unterföhring bei München. ... Börsen-Zeitung, 08.12.2016



WERTBERICHTIGT: ProSiebenSat.1 in den Flop Ten Börsen-Zeitung, 5.11.2016 Seit dem Aufstieg in den Dax im März macht ProSiebenSat.1 den Aktionären wenig Freude. In den siebeneinhalb Monaten verlor der Kurs des Medienkonzerns rund ein Fünftel seines Werts. Der ... Börsen-Zeitung, 05.11.2016