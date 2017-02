ZERTIFIKATE

Am deutschen Markt für strukturierte Produkte tut sich etwas. In den vergangenen Monaten sind drei Plattformen an den Start gegangen, die jedermann ermöglichen, die Emission von Produkten auf persönliche Präferenzen zuzuschneiden.

Von Werner Rüppel

Wer zum Frisör geht, bekommt Haarschnitt und Haarfarbe nach Wunsch. Und durch die Digitalisierung können immer mehr Produkte übers Web maßgeschneidert bestellt werden.

Nun bietet auch die Zertfikateindustrie für jedermann Produkte nach Wunsch an. In den vergangenen Monaten sind dazu drei Plattformen an den Start gegangen. Während Vontobel mit "mein-zertifikat.de" und die Commerzbank-Tochter Primegate mit "Wunschzertifikat" vor allem den Bau von individualisierten Anlagezertifikaten ermöglichen, bietet die HypoVereinsbank mit ihrer Plattform über den Online-Broker Flatex auch privaten Tradern an, riskante Hebelzertifikate selbst zu gestalten.

Bei der Ende August 2016 gestarteten Vontobel-Plattform "mein-zertifikat.de" können Anleger seit November nicht nur individuell zugeschnittene Anlageprodukte von Vontobel, sondern auch von HSBC Trinkaus bestellen. Die Plattform wendet sich ausdrücklich nicht nur an interessierte Privatanleger, sondern auch an Anlageberater. Nach Registrierung auf der Plattform können Anleger sich für das Zertifikat nach Wunsch ein indikatives Produktangebot erstellen und dann eine Emission über die Plattform veranlassen. Rund 30 Minuten nach der Bestätigung zur Emission ist dann der Erwerb des neuen Zertifikats über eine Bank oder einen Online-Broker an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt möglich. Dokumente wie das Produktinformationsblatt (PIB) werden automatisch erstellt. Wie bei den beiden anderen Plattformen besteht keine Abnahmeverpflichtung für den Nutzer. Allerdings kann der Emittent Emissionswünsche von Nutzern ablehnen, die häufig neue Zertifikate bestellen und diese dann nicht erwerben.

Wolfgang Gerhardt, Leiter Financial Products Deutschland bei Vontobel, erklärt: "Bei der Produktauswahl können Anlageberater und Anleger eine neue Freiheit genießen, sich ein Produkt individuell nach ihren Vorstellungen zu schaffen." Die neue Plattform sei gut gestartet. "Wir beobachten eine steigende Nachfrage", sagt Gerhardt. "Und rund 50 % der bestellten Zertifikate sind tatsächlich erworben worden, was für die Einführungsphase eine gute Quote darstellt." Die Expansion soll weitergehen. Gerhardt spricht vom "Beginn einer langen Reise hin zu einem Markt, bei dem der Kundenwunsch das Angebot bestimmt". Die Plattform werde weiter ausgebaut, um den Wechsel vom Anbieter- zum Nachfragemarkt voranzutreiben. Dabei sei Vontobel mit weiteren Emittenten im Gespräch.

Emissionscode per SMS

Die von der Commerzbank-Tochter Primegate zusammen mit der Börse Stuttgart und Onvista aufgelegte Plattform "Wunschzertifikat" funktioniert ohne vorherige Registrierung. Anleger können nach einer vorherigen Preisindikation die Emission ihres maßgeschneiderten Zertifikats per SMS in Auftrag geben. Kurz nach der Emission kann dann das Wunschprodukt an der Börse Stuttgart und außerbörslich erworben werden. Im Angebot sind Anlagezertifikate und Optionsscheine der Commerzbank und der Société Générale. Auch hier wird von einem gelungenen Start berichtet. "Wir sehen von Tag zu Tag steigende Nutzerzahlen", sagt Philipp Kalb, Leiter Produktmanagement bei Primegate.

Die HypoVereinsbank (HVB) bietet über den Onlinebroker Flatex jetzt auch Privatanlegern an, Hebelprodukte auf gängige Basiswerte nach Wunsch aufzulegen. Nach Bestellung werden die Produkte binnen zwei Minuten - und damit schneller als bei Vontobel - emittiert und können dann über die Börsen München, Stuttgart oder Frankfurt oder im Direkthandel erworben werden. Natürlich kann nicht jedermann diese riskanten Produkte erwerben, eine entsprechende Termingeschäftsfähigkeit ist Voraussetzung. Auch bei der HVB ist man mit dem Start der Plattform zufrieden und plant deren Ausbau, insbesondere was die Zugangswege betrifft.

Für Berater sind Zertifikate nach Wunsch nichts Neues. Ihnen stehen von mehreren Instituten wie Vontobel oder UBS Plattformen zum Bau von individualisierten Lösungen zur Verfügung, die auch eine Bonifizierung des Beraters einpreisen können. Die Firma Dericon hat bereits 2014 mit dem Derifin-Emissionstool eine Metaplattform in Deutschland aufgelegt. Dort können die inzwischen fast 1 000 zugelassenen Berater Wunschprodukte der Emittenten DZ Bank, HSBC Trinkaus und HVB bauen. Dericon berichtet von steigenden Umsätzen und einem gehandelten Volumen von 100 Mill. Euro im Jahr 2016. "Dabei beträgt die Trade-Quote der emittierten Zertifikate hohe 75 %", sagt Sebastian Gertler von Dericon. "Und im Median liegt ein Abschluss bei 45 000 Euro. Unsere Lösung ist also extrem effizient."

Erhebliches Potenzial

In Deutschland gibt es inzwischen 1,3 Millionen Zertifikate und Hebelprodukte. Gleichwohl mag aufgrund von Marktbewegungen, Laufzeitverfall oder persönlichen Präferenzen nicht immer das passende Produkt zur Verfügung stehen. Hinzu kommt, dass die Vielzahl der emittierten Produkte auch zu einer gewissen Intransparenz führt. Somit dürfte erhebliches Wachstumspotenzial für Zertifikate nach Wunsch bestehen. Dies trifft auf jeden Fall für die Tools für die Berater zu. Wie stark die Plattformen für jedermann wachsen können, bleibt abzuwarten. Hier steht die Zertifikateindustrie erst am Anfang einer interessanten Entwicklung.