ZERTIFIKATE

Strukturierte Produkte auf Bestellung

Auf den ersten Blick hört es sich recht einfach an: Der Anleger baut sich auf einer der jetzt verfügbaren Plattformen sein Zertifikat nach Wunsch. Und kauft dieses Produkt dann über die Börse oder im Direkthandel mit dem Emittenten.

In der Praxis ist dies aber schwierig und komplex. Denn nur ein kleiner Teil der Bevölkerung kennt sich mitKapitalmärkten und vor allem mit strukturierten Produkten aus. Ein Privatanleger, der nicht über die notwendigen Kenntnisse verfügt, sollte nicht blindlings ein Zertifikat bauen und erwerben, sondern sich entweder an einen qualifizierten Berater wenden oder sich zunächst umfassend informieren. Selbst zu entscheiden macht nur dann Sinn, wenn die Grundlagen dafür vorhanden sind.

Der Zertifikatemarkt teilt sich auf in eher konservative Anlageprodukte und in die sehr risikoreichen Hebelzertifikate. Aufgrund des hohen Risikos sollte ein herkömmlicher Anleger keine Hebelprodukte erwerben. Diese sind nur für sogenannte Heavy Trader geeignet, die bestens informiert und auch in der Lage sind, Risiken konsequent zu kontrollieren.

Zertifikate sind Inhaberschuldverschreibungen, die in der Regel von Banken ausgegeben werden. Sie unterliegen einem Emittentenrisiko. Anleger müssen daher auch bei Zertifikaten auf Bestellung darauf achten, Emittenten mit einer entsprechend guten Bonität auszuwählen.

Der Vorteil von Anlagezertfikaten ist, dass sie im Vergleich zur Direktanlage in Aktien oder Aktienindizes meist weniger riskant sind. Zudem können sie gerade in der aktuellen Niedrigzinsphase Alternativen zum nicht mehr vorhandenen Zins bieten. Gleichwohl bleiben Risiken. Und jeder Investor muss sich fragen, welches Risiko er letztendlich zu tragen bereit ist. Die eierlegende Wollmilchsau, hohe Erträge und gleichzeitig kein Risiko, gibt es auch bei strukturierten Produkten nicht.

Beim Bau eines Zertifikats über eine Plattform empfiehlt es sich, bewährte defensive Strukturen wie Aktienanleihen, Discount- oder Bonuszertifikateauszuwählen. Dabei müssen Anleger oder Berater nicht gleich ein Produkt bestellen. Sie können über die neuen Tools zunächst prüfen, wie teuer eine bestimmte Konfiguration ist, welche Ertragserwartungen sie beinhaltet, und die Preisindikationen mehrerer Anbieter vergleichen.

Bei der Wahl des Basiswerts gilt es auch bei eher defensiven Produktlösungen genau hinzuschauen. Zum Beispiel bergen Einzelwerte oft hohe Rückschlagsrisiken, was unter anderem in den vergangenen Jahren bei bestimmten Bankaktien zu sehen war. Wer das Einzelwertrisiko scheut, ist mit anerkannten Aktienindizes wie Dax oder Euro Stoxx 50 meist besser bedient. Auf der anderen Seite mag es auch einige wenige Anleger geben, die eine klare Meinung zu einer Aktie haben und in der Lage sind, deren Risiken zumindest einigermaßen einzuschätzen. Aber natürlich können auch sie sich täuschen.

Darüber hinaus will die Wahl der Laufzeit genau überlegt sein. Längere Laufzeiten generieren höhere Erträge, bergen aber auch höhere Risiken, dass der Basiswert einbricht.

Bei Aktienanleihen sollten sich Investoren nicht von einem hohen Kupon, der erzielt werden kann, blenden lassen. Denn diesem steht immer auch ein entsprechendes Risiko gegenüber. Lösungen mit niedrigerem Kupon sind zumindest bei einem risikoscheuen Anleger eher geboten. Wer gebrauchte Aktienanleihen erwirbt, muss in der Regel Stückzinsen entrichten. Damit haben neue Emissionen einen Vorteil, weil bei Laufzeitbeginn erst einmal keine Stückzinsen anfallen.

Bonusstrukturen sind in der Regel nur dann vorteilhaft, wenn die Barriere nicht während der Laufzeit gerissen wird. Deshalb sollten Investoren sich für Produkte mit einem nicht allzu niedrigen Risikopuffer entscheiden. Als Faustregel für den Risikopuffer werden häufig mindestens 20 % gegenüber dem aktuellen Kurs des Basiswerts genannt. Bei volatilen Titeln sollte der Puffer eher noch höher sein.

--

Risiken vermeiden

Am besten 10 % und mehr im Jahr! Emotional kauft jeder Anleger gerne Produkte mit einem möglichst hohen Kupon oder einer möglichst hohen Ertragserwartung. Solche Lösungen weisen dann aber auch entsprechend große Risiken auf. Anleger, die ein hohes Maß an Sicherheit bevorzugen, müssen sich beim Bau eines Zertifikats umfassend informieren und risikoarme Strukturen auswählen.