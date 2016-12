Vorschau (18:53) Interview mit Präsident Werner Hoyer: EIB rechnet 2017 mit Marktunsicherheiten Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt sich für 2017 an den Anleihemärkten auf Unwägbarkeiten ein. „Wir müssen mit politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten rechnen, und die EIB wird flexibel auf unterschiedliche Situationen reagieren müssen", sagt Werner Hoyer, Präsident der EIB, im Interview der Börsen-Zeitung. Das geht für Hoyer sogar bis hin zu einer möglichen Aussetzung des Handels im Umfeld wichtiger Wahlen. Die EIB ist der weltweit größte supranationale Bond-Emittent. „Im Allgemeinen erschwert eine höhere Volatilität die Emission großer Referenzanleihen, mit denen die EIB einen Großteil ihrer Mittel beschafft", so Hoyer. 2017 wird die EIB über die Bondmärkte laut Hoyer ca. 60 Mrd. Euro aufnehmen. Über ein Zurückfahren der Bondkäufe der Europäischen Zentralbank macht er sich keine Sorgen. „Die EIB ist bei der Ausgabe ihrer Euro-Referenzanleihen nicht auf die Anleihekäufe der EZB angewiesen", sagt Hoyer. Gefahren für das Triple-A-Rating durch den Brexit sieht er nicht: „In den jüngsten Berichten zur EIB erwähnen alle Ratingagenturen das britische Referendum, betrachten es jedoch nicht als unmittelbaren Risikofaktor für das EIB-Rating."

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 22.12.2016: Bericht von Kai Johannsen auf Seite 1

sowie Interview mit Werner Hoyer, Präsident der EIB, geführt von Kai Johannsen auf Seite 13

URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25655&titel=Interview-mit-Praesident-Werner-Hoyer:--EIB-rechnet-2017-mit-Marktunsicherheiten-







Termine des Tages

Donnerstag, 22.12.2016



Ergebnisse

Hornbach Holding: 9 Monate







Anlagemagazin