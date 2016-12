Vorschau (18:53) Leitartikel: Bail-in stirbt Maastricht-Tod Das Gegenteil von gut, sagte einst der Schriftsteller Kurt Tucholsky, ist gut gemeint. Und womöglich sind die Bail-in-Regeln ein exzellentes Beispiel dafür. Denn die Lehren, die man aus der Finanzkrise gezogen hatte, sind ja durchaus nachvollziehbar und der darin ablesbare Anspruch überaus ehrbar: Wenn Banken wanken und fallen, sollen nicht gleich die Steuerzahler bluten, um die Geldhäuser zu retten, wie damals geschehen. Vielmehr soll in einer Kaskade zunächst die Bank selber ihre Reserven aufbrauchen, dann ihre Aktionäre und Gläubiger in die Pflicht nehmen, und schließlich bei der Restrukturierung auf einen Fonds zugreifen, den die Geldinstitute zuvor selber angespart haben. Erst wenn diese Puffer aufgebraucht sind, und zudem die Gefahr besteht, dass eine Bankenpleite der Volkswirtschaft großen Schaden bereitet, würde sich der Staat der Sache annehmen und Steuergelder einsetzen (müssen). Eine gute Idee auch, weil Banker wegen der verordneten Haftungskaskade künftig vorsichtiger agieren. Schließlich schauen ihnen ihre Aktionäre und Gläubiger sowie die Marktakteure aus eigenem Interesse schärfer auf die Finger. Aber offenbar ist dieser Ansatz naiv. Denn was in den Modellwelten der Regulatoren und Ökonomen noch gut funktioniert, scheitert aktuell an der Wirklichkeit.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 22.12.2016: Leitartikel von Stephan Lorz auf Seite 6



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25656&titel=Leitartikel:-Bail-in-stirbt-Maastricht-Tod







