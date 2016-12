Vorschau (18:53) Analyse „Im Blickfeld“: Die EU-Bankenabwickler landen holprig in der Realität Das Dezemberfieber grassiert in Behörden nicht nur, wenn es darum geht, noch nicht verbrauchte Finanzmittel vor Jahresende auszugeben. 2016 nutzen zumindest die Bankenaufsichtsbehörden die letzten Wochen des Jahres, um ihre Schreibtische leerzuräumen. Die Europäische Zentralbank (EZB) präsentiert Konsultationen zur Einschätzung von Gegenpartei-Kreditrisiken, zu stark gehebelten Firmenfinanzierungen, zur Einschätzung von Board-Mitgliedern, zur Behandlung notleidender Kredite sowie zur Harmonisierung der Aufsicht über die von ihr nicht direkt überwachten Institute. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) setzt unterdessen weitgehende Beschränkungen des Vertriebs von Bonitätsanleihen durch und will noch vor Silvester Neufassungen der Vergütungsreform sowie der Mindestanforderungen ans Risikomanagement (MaRisk) vorlegen. Zurückhaltung herrscht dagegen beim Single Resolution Board (SRB), der seit Januar 2015 tätigen EU-Bankenabwicklungsbehörde. Das hat seine Gründe. Denn die von Elke König, Ex-Präsidentin der Bafin, geleitete Behörde landet derzeit recht holprig in der Realität: Detaillierte Vorgaben der Behörde für Banken lassen auf sich warten, die EU-Politik hat die Ambitionen der EU-Bankenabwickler gedämpft, und im Trauerspiel um Italiens Zombiebanken bleibt dem Board nur eine Zuschauerrolle.

