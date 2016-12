Vorschau (18:53) Kabinett reguliert Kreditvergabe für Wohnimmobilien Neue gesetzliche Vorschriften für die Vergabe von Wohnimmobilien hat die Bundesregierung auf den parlamentarischen Weg gebracht. Das Bundeskabinett beschloss einen Gesetzentwurf, mit dem die bereits in deutsches Recht umgesetzte Wohnimmobilienrichtlinie entschärft wird. Zugleich erhält die Finanzaufsicht BaFin aber neue Rechte, um bremsend in den Immobilienkreditmarkt einzugreifen. Finanzstaatssekretär Michael Meister (CDU) erklärte, die Regelungen zur Wohnimmobilienkreditrichtlinie würden „präzisiert". Dies solle Auslegungsunsicherheiten bei der Kreditvergabe etwa an ältere Menschen beseitigen. „Außerdem schaffen wir eine Rechtsgrundlage für zielgerichtete und passgenaue Instrumente, mit deren Hilfe die BaFin, wenn erforderlich, bei spekulativen Übertreibungen an den Immobilienmärkten eingreifen kann." Die präventiven Vorgaben zielten darauf ab, zu risikoreiche Finanzierungen zu vermeiden und Gefahren für die Finanzstabilität abzuwehren. Die Finanzbranche regierte verhalten auf die entgegengesetzten Schritte.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 22.12.2016: Berichterstattung von Angela Wefers auf den Seiten 1 und 2



