Vorschau (18:53) Milliardenbürde für Spaniens Banken Ein Urteil des Europäische Gerichtshofs (EuGH) wird vielen spanischen Banken wohl die Jahresbilanz verhageln. Die Richter in Luxemburg entschieden, dass gewisse Klauseln in Hypothekenverträgen unrechtmäßig sind, was die Geldinstitute nun zu Entschädigungszahlungen in Milliardenhöhe verpflichtet. Das Urteil war in dieser Form nicht erwartet worden. Die Aktienkurse der betroffener Geldhäuser verzeichneten deutliche Verluste. Der EuGH bezog sich auf ein Urteil des Obersten Gerichtshofes in Spanien von 2013. Damals erklärten die Richter die Hypothekenverträge mit einer Sonderklausel zur Festlegung eines Mindestzinssatz, die so genannten „Cláusulas Suelo", für unrechtmäßig. Die Institute hatten Kredite zum Immobilienkauf mit variablen Zinsraten angeboten, wobei jedoch ein Minimum festgeschrieben wurde. Dadurch konnten viele Kunden nicht vom Zinsverfall der vergangenen Jahre profitieren. Zudem bemängelte der Oberste Gerichtshof, dass diese Klauseln auf undurchsichtige Weise den Kunden untergejubelt wurden. Doch entschieden die Richter auch, dass Entschädigungen erst ab Mai 2013 anfallen würden, da die Banken vor dem Urteil angeblich nicht ahnen konnten, dass ihre Klauseln illegal seien. Dagegen wurde in Luxemburg Beschwerde eingelegt. Der EuGH hat befunden, dass die Entschädigungen für die gesamte Laufzeit der Verträge anfallen, nicht erst ab 2013.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 22.12.2016: Bericht von Thilo Schäfer auf Seite 4

sowie Kommentar von Thilo Schäfer auf Seite 4

