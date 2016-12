Vorschau (18:53) Deutsche EY verfehlt Wachstumsziel Hubert Barth hat als neuer Deutschland-Chef von EY keinen leichten Start. Angetreten am 1. Juli 2016, muss er nun erklären, weshalb die Prüfungs- und Beratungsgruppe im letzten Amtsjahr seines Vorgängers Georg Graf Waldersee im Wachstum deutlich hinter den drei großen Wettbewerbern und den eigenen Planungen zurückblieb. Waldersee hatte vor zwölf Monaten für den Turnus 2015/16 per 30. Juni einen Umsatzzuwachs in der Größenordnung des Vorjahres, also mindestens 9% prophezeit und EY noch als Wachstumsführer gefeiert. Dass der Umsatz nur um 2,6% auf 1,6 Mrd. Euro vorankam, führt der neue Managing Partner von EY Deutschland auf die Beendigung von Sonderaufträgen im Bereich Bankenprüfung und Wirtschaftskriminalität zurück, von denen man erwartet habe, dass sie länger laufen. In der Sparte Wirtschaftsprüfung und prüfungsnahe Beratung, dem größten Segment der Organisation, war der Umsatz deshalb im Geschäftsjahr um knapp 8% auf 494 Mill. Euro rückläufig. Im Vorjahr war noch ein Plus von 6,5% gelungen.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 22.12.2016

sowie Kurzkommentar „Wertberichtigt“ von Sabine Wadewitz auf Seite 6

URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25661&titel=Deutsche-EY-verfehlt-Wachstumsziel







