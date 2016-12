Gut 15 Monate nach Bekanntwerden der Manipulationen bei Emissionstests von Dieselfahrzeugen in den USA hat sich Volkswagen nun auch bei rund 83.000 Fahrzeugen des Konzerns mit 3-Liter-Diesel-Aggregaten mit US-Behörden und Privatklägern auf Auflagen zur Beilegung zivilrechtlicher Ansprüche verständigt. Die am Dienstagabend veröffentlichte Vereinbarung, die der zuständige Richter Charles Breyer am Bezirksgericht in San Francisco noch genehmigen muss, sieht Optionen einschließlich eines Rückkaufs bei rund 20.000 VW- und Audi-Fahrzeugen älterer Modelljahre – von 2009 bis 2012 – vor. Etwa 63.000 Fahrzeuge der Marken VW, Audi und Porsche aus den Jahren 2013 bis 2016, gut drei Viertel der beanstandeten Autos, darf der Konzern in die Werkstätten zurückrufen, um sie in Einklang mit den US-Emissionsstandards zu bringen.