Kurz vor Weihnachten ist das Schlimmste für die 500 Beschäftigten in Dresden abgewendet: Linde hatte erwogen, diesen Standort des Anlagenbaus zu schließen. Doch die geplante Fusion mit dem US-Konzern Praxair verbessert die Perspektiven, denn die Amerikaner konzentrieren sich auf das Geschäft mit Industriegasen und vergeben Aufträge für Anlagen an Dritte. Bald könnte dies Linde sein. Die aus den USA weitergeleiteten Bestellungen würden dann für eine höhere Auslastung der Kapazitäten sorgen – auch in Pullach bei München, dem Hauptstandort des Anlagenbaus. Dort stand zunächst ein Fünftel der rund 3.300 Stellen auf der Kippe. Dennoch: Linde setzt das Effizienzprogramm „Lift" fort, wie Vorstandschef Aldo Belloni am Dienstag in einem Schreiben den Mitarbeitern ankündigte. Es werden also Stellen gestrichen, wenn auch nicht so viele wie ohne eine Fusion. Zahlen nennt Linde bisher nicht.