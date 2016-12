Vorschau (18:54) Bundesrechnungshofpräsident Kay Scheller kritisiert mangelnde Erfolgskontrolle in Bundesunternehmen Der Bundesrechnungshof dringt auf Standards im Beteiligungsmanagement des Bundes. „Die Kontrolle des Unternehmenserfolgs ist mangelhaft", sagte Rechnungshofpräsident Kay Scheller der Börsen-Zeitung im Interview. In den Grundsätzen guter Unternehmens- und Beteiligungsführung fehlt den Kontrolleuren der Bundesfinanzen ein expliziter Soll-Ist-Vergleich zwischen den Unternehmenszielen, die das Bundesinteresse widerspiegeln müssen, und dem Erreichten. Dies ist aus Sicht des Rechnungshofs eine noch ungelöste Aufgabe für das Bundesfinanzministerium. „Wir erwarten mehr", sagte Scheller mit Blick auf die bisherige Reaktion des Ministeriums auf die Kritik des Rechnungshofs. Auch die Kontrolle durch die Bundesvertreter in den Gremien der Beteiligungsunternehmen des Bundes hält Scheller für verbesserungsbedürftig. „Manche Aufsichtsräte könnten die Zügel etwas fester in die Hand nehmen", stellte er fest.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 23.12.2016: Bericht von Angela Wefers auf Seite 1

sowie Interview mit Kay Scheller, Präsident des Bundesrechnungshofs, geführt von Angela Wefers auf Seite 7

URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25664&titel=Bundesrechnungshofpraesident-Kay-Scheller-kritisiert-mangelnde-Erfolgskontrolle-in-Bundesunternehmen-







Termine des Tages

Freitag, 23.12.2016



Hauptversammlungen

IVG Immobilien







Anlagemagazin