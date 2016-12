Vorschau (18:54) Interview mit CEO Timothy Adams: IIF dämpft Hoffnung auf Deregulierung Das Institute of International Finance (IIF) hält die Erwartung regulatorischer Erleichterungen für US-Großbanken nach Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump für nicht gerechtfertigt. Dies sei „einer von zahlreichen Punkten, wo man allmählich zwischen Wahlkampfrhetorik und politischer Realität unterscheiden muss", erklärt Timothy Adams, Präsident und CEO des internationalen Finanzverbandes, im Interview der Börsen-Zeitung. Was ein Aufschnüren des Dodd-Frank-Gesetzes und der neuen Finanzmarktarchitektur angehe, sei er „äußerst skeptisch". Insbesondere glaube er nicht, „dass Großbanken und vor allem global tätige Finanzdienstleistungsunternehmen einer Lockerung der staatlichen Aufsicht und Regulierung entgegensehen können". Regulatorische Entlastung sei aber für Regionalbanken und kleinere Institutionen zu erwarten, deren Wettbewerbsfähigkeit unter dem neuen regulatorischen Rahmenwerk am stärksten gelitten habe. „Völlig berechtigt" ist laut Adams nach Trumps Wahl dagegen Konjunkturoptimismus. Zusammengenommen dürften Trumps Maßnahmen das Verbrauchervertrauen stärken und zu höherem Privatkonsum führen.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 23.12.2016: Bericht von Peter De Thier auf Seite 1

sowie Interview mit Timothy Adams, Präsident und CEO des IIF, geführt von Peter De Thier auf Seite 5

URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25665&titel=Interview-mit-CEO-Timothy-Adams:-IIF-daempft-Hoffnung-auf-Deregulierung







Termine des Tages

Freitag, 23.12.2016



Hauptversammlungen

IVG Immobilien







Anlagemagazin