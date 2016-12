Vorschau (18:58) Leitartikel zu Unternehmenssanierungen: Das dicke Ende Nach dem Schrottrecycler Scholz ist ATU. Und nach der Werkstattkette Jack Wolfskin. Und nach der Outdoorausrüsterkette? Große, außerbörsliche Unternehmenskrisen, die aus schuldenfinanzierten Übernahmen resultieren, machen sich – Gott sei Dank – derzeit rar. Doch das kann sich sehr schnell ändern. Denn in den Bewertungen von Akquisitionen ist heute in vielen Fällen „10 die neue 8", was bedeutet, dass der Enterprise Value mit dem 10-Fachen des erwarteten Ergebnisses vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) angesetzt wird. Damit ist das Niveau des Vorkrisen-Hypes 2007 erreicht. Wird die Zinswende wirklich und nimmt die konjunkturelle Unsicherheit derart zu, dass das operative Ergebnis die ambitionierten Planungen verfehlt, dann wird es eng für die bewerteten Unternehmen. Kreditverträge schreiben Ergebnisziele fest – werden die Covenants gebrochen, beginnt das (teure) Ringen um die Existenz. Das haben Anleger in „Mittelstandsanleihen" erfahren, wo die Emittenten Eigen- mit Fremdkapital verwechselten. Prominente Beispiele sind KTG Agrar, Air Berlin, 3W Power, German Pellets oder jede Menge Modeanbieter. Hier sind es vielfach nicht gute Gesellschaften mit schlechten Bilanzen, sondern Bad Companies mit Bad Balance Sheets. Es geht nicht nur um Verschuldung: Die Gefahr, dass Geschäftsmodelle wegbrechen, ist ganz real. Und das muss noch nicht einmal mit Digitalisierung zu tun haben. Beispiel Jack Wolfskin: Wer weiß heute, wofür der vor vier Jahren von Blackstone für 700 Mill. Euro erworbene Sportausrüster steht? Die Solarbranche, der chinesische Wettbewerber das Geschäft ruinierten, hat indessen ihre Restrukturierung hinter sich – und ist nach zahlreichen Pleiten ein Schatten ihrer selbst.

