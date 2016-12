Zu den Gerüchten über eine Beteiligung an der Lufthansa: Etihads Gedankenspiele In einem sind sich am Donnerstag alle einig: „Zum Glück ist jetzt erst einmal Weihnachten, vielleicht kehrt dann ja ein bisschen Ruhe ein." Denn von Ruhe kann in der deutschen Airline-Branche seit Monaten schon keine Rede mehr sein. Es vergeht nahezu kein Tag, an dem nicht eine neue Spekulation auftaucht. Das neueste Gerücht, gestern vom „Spiegel" verschickt: Air-Berlin-Großaktionär Etihad gibt seine Beteiligung an der deutschen Airline an die Deutsche Lufthansa ab und wird im Gegenzug Großaktionär bei Deutschlands größter Fluggesellschaft. Aus Sicht der Etihad-Verantwortlichen wäre eine solche Transaktion sicher eine gute Idee. Das desaströse Europa-Engagement bei den Verlustbringern Air Berlin und Alitalia hätte ein gutes Ende gefunden, wenn die beiden Töchter bei Lufthansa abgeladen werden könnten. Man selbst stünde anschließend als Lufthansa-Aktionär ebenso gut da wie der Wettbewerber Qatar Airways mit seiner Beteiligung an der British-Airways-Mutter IAG, so womöglich die Überlegung in Abu Dhabi.