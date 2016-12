Weihnachtliche Betriebsruhe in der Autoindustrie BMW, Daimler, Opel und der VW-Konzern nutzen die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel dazu, Instandhaltung- und Umbaumaßnahmen an den Fertigungslinien durchzuführen. Bei Volkswagen ruht die Produktion im Wolfsburger Stammwerk bereits seit Mittwoch. Ausgenommen ist die Fertigung der Modelle Tiguan und Touran, die wegen der hohen Nachfrage noch bis Freitag fortläuft. In der letzten Kalenderwoche des Jahres stehe die Fahrzeugproduktion dann vollständig still, sagte ein VW-Sprecher. Diese produktionsfreien Tage rund um Weihnachten und Silvester würden für Umbau- und Instandhaltungsmaßnahmen genutzt.