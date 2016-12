Analyse „Geld oder Brief“: An Softbank 2.0 muss man glauben Die Aktionäre der Softbank Group können sich freuen. Ihre Anteile haben sich seit dem Jahreswechsel um 29% verteuert, der Nikkei 225 schaffte nur knapp 3%. Wer am Jahrestief von Mitte Februar einstieg, erzielte sogar ein Plus von 91%. Denn in den sechs Wochen davor war die Aktie um ein Drittel eingebrochen. Darauf verkündete Softbank einen Rekord-Rückkauf von 14% der eigenen Aktien für 500 Mrd. Yen (4,1 Mrd. Euro), obwohl die zinspflichtigen Schulden zum damaligen Zeitpunkt um mehr als das Doppelte über dem Börsenwert lagen. Das hinderte Konzerngründer Masayoshi Son nicht, wenige Monate später den britischen Chip-Designer Arm Holdings für 29 Mrd. Euro zu kaufen. Der nächste Paukenschlag war das Versprechen an den künftigen US-Präsidenten Trump, in den USA 50 Mrd. Dollar zu investieren und 50.000 Arbeitsplätze zu schaffen. Soeben zahlte Son die erste „Rate" und stieg mit 1 Mrd. Dollar beim US-Internet-Anbieter Oneweb ein.