Vorschau (18:54) Rückblick 2016: So viele neue Gesichter an der Dax-Spitze wie lange nicht So viele Wechsel an der Spitze von Dax-Konzernen gab es nicht einmal im Krisenjahr 2008: acht Neubesetzungen und sieben neue Gesichter. Denn mit Kasper Rorsted wechselte ein Manager von einem Dax-Konzern zum nächsten. Zweimal wurde aus dem Finanzchef der CEO: mit Werner Baumann bei Bayer und Stephan Sturm bei Fresenius. Anders als in manchen Vorjahren – man denke an Volkswagen und Deutsche Bank – ging es 2016 meist ohne schlagzeilenträchtige Querelen zu. Für die Ausnahme sorgt Linde. Dort führt auf zwei Jahre der aus dem Ruhestand geholte Aldo Belloni (66) den Konzern in die Fusion mit Praxair – ohne eigene Karriereinteressen. Er löste den glücklosen Wolfgang Büchele ab. Nun kann Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle mit seinem früheren Mitstreiter die Strippen ziehen. Finanzchef Georg Denoke wurde geschasst, Amerika-Vorstand Thomas Blades ging zu Bilfinger.

