Vorschau (18:54) Hauck & Aufhäuser kauft in Luxemburg zu Hauck & Aufhäuser setzt im Asset Servicing zum Sprung an. Zu einem nicht genannten Preis übernimmt die Frankfurter Privatbank das Fondsplattformgeschäft der Deutsche-Bank-Tochter Sal. Oppenheim in Luxemburg und erwirbt in diesem Zuge die beiden dort ansässigen Gesellschaften Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg sowie Oppenheim Asset Management Services, wie Hauck & Aufhäuser am Donnerstag mitgeteilt hat. Die Akquisition lässt die von Hauck & Aufhäuser im Asset Servicing administrierten Mittel von 51 Mrd. Euro um 25 Mrd. Euro klettern. Das Asset Servicing betrachtet die Bank als eines von drei Kerngeschäftsfeldern neben den Bereichen Vermögensmanagement und Financial Markets. Die Vereinbarung über die Transaktion haben beide Parteien am Donnerstag unterzeichnet. Erste Gespräche über die Transaktion hatten beide Parteien im Sommer begonnen. Seit zwei Monaten führten sie konkrete Gespräche. In Luxemburg beschäftigt Hauck & Aufhäuser derzeit 170 Mitarbeiter. Mit der Übernahme kommen 120 hinzu.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 23.12.2016: Bericht von Bernd Neubacher auf Seite 3

sowie Kurzkommentar „Wertberichtigt“ von Bernd Neubacher auf Seite 8

