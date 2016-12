Vorschau (18:54) Bilanzfahrplan 2017: Tabellarische Übersicht der Termine für das neue Jahr Wie in jedem Jahr veröffentlicht die Börsen-Zeitung den Bilanzfahrplan für das anstehende Jahr auf einer Sonderseite. Darauf findet sich eine tabellarische Übersicht zu den bilanzrelevanten Terminen der 160 im Dax, MDax, SDax und TecDax gelisteten Unternehmen. Aufgeführt sind Ereignisse in den Kategorien Vorläufiges Jahresergebnis, Bilanzpressekonferenz, Geschäftsbericht, Hauptversammlung und Quartalsberichte.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 23.12.2016 im Bilanzfahrplan 2017 auf Seite 2



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25672&titel=Bilanzfahrplan-2017:-Tabellarische-Uebersicht-der-Termine-fuer-das-neue-Jahr







Termine des Tages

Freitag, 23.12.2016



Hauptversammlungen

IVG Immobilien







Anlagemagazin