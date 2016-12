Leitartikel zur Einigung der Deutschen Bank im US-Hypothekenstreit: Sehr dünnes Eis Wenn die Nachricht einer insgesamt gut 7 Mrd. Dollar schweren Rekordstrafe den Aktienkurs einer Bank springen lässt, haben Anleger die Gewissheit, dass dieses Institut den Markt nicht mehr enttäuschen kann. Gemessen an den 14 Mrd. Dollar, welche das US-Justizministerium von der Deutschen Bank im Hypothekenstreit zunächst gefordert hatte, kommen die Zivilbuße von 3,1 Mrd. und die für Kunden vorgesehenen Erleichterungen im Volumen von nochmals 4,1 Mrd. Dollar, über welche die Bank am Freitag informiert hat, gleichwohl in der Tat wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk daher. Denn weil sich die Kundenvergünstigungen zudem über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren erstrecken werden, verflüchtigt sich das Szenario einer existenziellen Bedrohung von Deutschlands größtem Kreditinstitut, das manche Markt- und Medienakteure noch zu Herbstbeginn spielten. Deutsche-Bank-Aktionäre, die im Jahresverlauf vorübergehend eine Halbierung des Kurses zu verkraften hatten, freuen sich schon über Kleinigkeiten.