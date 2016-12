Energiedienstleister SAG geht für 850 Millionen an Spie-Konzern Für 850 Mill. Euro verkauft der Finanzinvestor EQT den Energiedienstleister SAG aus Langen bei Frankfurt nach Frankreich. Erwerber ist der in Paris börsennotierte Spie-Konzern, der vor drei Jahren schon Aktivitäten von Hochtief gekauft hatte. Die Aktie von Spie legte am Freitag nach Ankündigung der zunächst brückenfinanzierten Übernahme um 9 % zu. Die Bewertung mit der Cash-Komponente von 460 Mill. Euro entspricht dem 11-fachen des operativen SAG-Ergebnisses. Die Deutsche Bank leitete die Auktion. EQT hatte die einst zu RWE gehörende, 100 Jahre alte Starkstromanlagen AG vor acht Jahren in einem Secondary Buy-out erworben. Das Investment stellte sich für die Beteiligungsgesellschaft als schwierig heraus.