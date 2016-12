Vorschau (19:05) Italiens Bankenhilfe in der Schwebe Die EU-Kommission muss das von Italiens Regierung beschlossene Dekret zur Bankenrettung noch absegnen. Die Reaktionen auf die 20 Mrd. Euro Staatshilfe für Monte dei Paschi di Siena (MPS) und andere angeschlagene Banken waren in Brüssel vorsichtig. „Unter gewissen Auflagen ist eine vorsorgliche Rekapitalisierung möglich", sagte ein Kommissionssprecher. Angeblich soll MPS mit 7 Mrd. Euro „vorsorglich" rekapitalisiert werden. Der finanzpolitische Sprecher der Grünen im Europaparlament, Sven Giegold, warnte die EU-Kommission, mit der Genehmigung der Rettungspläne einen gefährlichen Präzedenzfall zu schaffen. Angesichts des großen Anteils fauler Kredite bei MPS sei die vorsorgliche Rekapitalisierung abzulehnen, forderte Giegold.

