Vorschau (18:58) Ausblick: Bauindustrie traut Konjunktur nicht Der Bau boomt. Angesichts jahrzehntelang nicht gesehener Auftragsbestände hat der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie seine Prognose für 2016 zum dritten Mal in diesem Jahr angehoben. Auch für 2017 erwartet die Branche ein Umsatzwachstum von 5 bis 6 % auf dann gut 111 Mrd. Euro. Umso überraschender, dass der stellvertretende Verbandsgeschäftsführer Heiko Stiepelmann unkt, „wir trauen der Konjunktur nicht". Denn während der Wohnungsbau und der öffentliche Bau von der steigenden Wohnungsknappheit in Ballungsgebieten und mehr Bundesgeldern für Autobahnen und Brückensanierung profitieren, spiegelt der Wirtschaftsbau die allgemeine wirtschaftliche Lage hierzulande wider. Die ist zwar nicht schlecht. Für 2017 erwartet die Bundesregierung einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 1,4 %. Doch Treiber ist der wachsende Konsum, nicht das verarbeitende Gewerbe. Aufträge für Bürobauten oder neue Fabrikgebäude sind dagegen Mangelware.

