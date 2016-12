Kolumne „Unterm Strich“: Aus Verlierern können Teilhaber werden Die Weihnachtszeit ist nicht nur jene Zeit des Jahres, in der die Bereitschaft zum Teilen in unserer Gesellschaft am größten ist, sondern auch die Zeit, in der besonders viele Studien und Statistiken über ungerechte Verteilung von Einkommen, Vermögen und über wachsende Armut präsentiert werden. Obwohl sich in Deutschland die regressive Wirkung der indirekten Besteuerung und die progressive Wirkung der direkten Besteuerung einigermaßen ausgleichen, geht unterm Strich und über die Jahre betrachtet die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Gefühlt ist die Kluft noch viel größer als es die Statistiken ausweisen, was bei den Abgehängten den Eindruck festigte, zu den Verlierern der Globalisierung zu gehören. Der Bürgerprotest der gefühlten und tatsächlichen Verlierer, der sich schon im Brexit-Votum der Briten und der Trump-Wahl in den USA niederschlug, wird im neuen Jahr in den Wahlen in den Niederlanden, Italien, Frankreich und Deutschland seine Stimmgewalt entfalten. Die wirkliche Gefahr für die demokratischen Gesellschaften in den nächsten Jahren ist nicht der Terrorismus, der hier und da mit mörderischen Anschlägen Angst und Schrecken verbreitet, sondern der erodierende Rückhalt einer offenen Gesellschaft in der Breite der Bevölkerung, weil die Frage der fairen Teilhabe aller an Fortschritt und Wohlstand nicht gelöst wird. Umso dringender sollten sich die politisch Verantwortlichen in Deutschland mit einem Modell auseinandersetzen, das seit gut einem Jahrzehnt unter Fachleuten intensiv diskutiert wird, das es politisch in der Schweiz im Sommer sogar bis zum Volksentscheid und anderswo ins Experimentierstadium geschafft hat: das bedingungslose Grundeinkommen.