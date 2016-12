Vorschau (18:58) Berlin schließt Cum-cum-Lücke unzureichend – Spezialthema Recht & Kapitalmarkt Aktien zu kaufen und kurz danach wieder zu verkaufen ist weder steuerlich noch rechtlich außergewöhnlich. Die Politik versagt kurzlaufenden Aktiengeschäften die Anerkennung, die Steuerverwaltung erkennt solche Transaktionen nicht mehr an und greift Cum-cum-Gestaltungen flächendeckend auf. Gegen Cum-ex-Gestalter wird strafrechtlich ermittelt. Die nur vorübergehende Anschaffung von Aktien diene der Steuervermeidung und Steuerhinterziehung, so der Fiskus.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 24.12.2016 im Spezialthema Recht & Kapitalmarkt, u.a. mit dem Beitrag „Berlin schließt Cum-cum-Lücke unzureichend" von Hubert Schmid, Of Counsel, und Felix Mühlhäuser, Partner, beide bei Clifford Chance, auf Seite 9



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25681&titel=Berlin-schliesst-Cum-cum-Luecke-unzureichend-–-Spezialthema-Recht---Kapitalmarkt







