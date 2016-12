Vorschau (18:08) Luxemburg beendet umstrittene Steuerpraktiken Die beharrlichen Anstrengungen der Europäischen Union und der Industrieländerorganisation OECD im Kampf gegen aggressive Steuervermeidung zeigen Wirkung: Luxemburg macht eine Kehrtwende in der Unternehmensbesteuerung. Die luxemburgische Regierung korrigiert ihre Vorgaben für die steuerliche Behandlung konzerninterner Finanzgeschäfte. Damit reagiert das Großherzogtum auf den politischen Druck sowohl durch die wettbewerbsrechtlichen EU-Untersuchungen von Steuerabsprachen für einzelne, international tätige Unternehmen als auch durch die umfangreichen Enthüllungen dubioser Steuerdeals (LuxLeaks). EU-Kommissarin Margrethe Vestager zeigte sich äußerst zufrieden: „Die generelle Änderung des Ansatzes, die Luxemburg heute angekündigt hat, ist sehr willkommen." Konkret korrigiert Luxemburgs Regierung die nationalen Vorgaben für die in Verruf geratenen Steuervorbescheide (tax rulings). Ein am Montag veröffentlichter Runderlass präzisiert die steuerliche Behandlung konzerninterner Verrechnungsgeschäfte.

