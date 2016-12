Vorschau (18:08) Kommentar zur Banca Monte dei Paschi: Albtraum aller Aufseher Die Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), Albtraum aller Aufseher sowie der italienischen Steuerzahler, hat in den vergangenen Jahren 18 Mrd. Euro an Kapital eingesammelt und verbrannt. Nun sollen nochmals 8,8 Mrd. Euro hinzukommen. Auf diese Summe hat die EZB den neuerlichen Kapitalbedarf der drittgrößten Bank Italiens beziffert. Das sind mal locker rund 3 Mrd. Euro mehr als das Volumen, das MPS selbst im Zuge einer gerade gescheiterten Kapitalerhöhung aus eigener Kraft einsammeln wollte. Die Differenz entsteht dabei offenbar aus der Diskrepanz zwischen dem Betrag, den eine Bank für gerade noch vermittelbar hält, um Löcher in ihrer Kapitaldecke stopfen zu können, und jener Summe, die Außenstehende für nötig halten, um die Bank auch auf Sicht flüssig zu halten und das Vertrauen ins Institut wieder herzustellen. Nicht zuletzt die Wiederherstellung des Vertrauens muss ein Ziel des Instruments der „vorsorglichen Rekapitalisierung" sein, mit dessen Hilfe Italien im Fall MPS die europäischen Bestimmungen zur Bankenabwicklung ins Leere laufen lässt. Gerade daran aber lässt sich die Sinnlosigkeit der Staatshilfe illustrieren: Auch nicht 9 Mrd. Euro stellen das Vertrauen in eine Bank wieder her, die 40000 Kleinanlegern nachrangige Schrottanleihen aus eigenem Hause angedreht hat, welche nun wie eine Giftpille ihrer Abwicklung entgegen stehen. Anstatt die Verantwortlichen dafür zur Rechenschaft zu ziehen, belohnt der Staat die Bank nun mit einer weiteren Kapitalspritze. Überall woanders wäre das Geld besser investiert.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 28.12.2016: Kommentar von Bernd Neubacher auf Seite 1

sowie Berichterstattung von Thesy Kness-Bastaroli und Bernd Neubacher auf den Seiten 1 und 3

URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25683&titel=Kommentar-zur-Banca-Monte-dei-Paschi:-Albtraum-aller-Aufseher



