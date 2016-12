Vorschau (18:08) Analyse „Im Blickfeld“: Die Ära von Matteo Renzi ist noch nicht zu Ende Das seit Mitte Dezember vom neuen Regierungschef Paolo Gentiloni gebildete Kabinett soll frühestens im Sommer, aber spätestens im Frühjahr 2018 ersetzt werden. Gentiloni wird also kürzer als seine Vorgänger im Amt bleiben. An vorverlegten Wahlen sind nahezu alle Parteien interessiert. Die Motive sind unterschiedlich. Ex-Regierungschef Matteo Renzi, Parteisekretär des Partito Democratico (PD), will in den kommenden Wochen den Streit der verschiedenen Lager seiner Partei lösen und dringt darum auf Neuwahlen. Die Ausgliederung des linken Parteiflügels wird dabei nicht ausgeschlossen. Auch Oppositionsführer Beppe Grillo, Gründer der Protestbewegung Movimento 5 Stelle (M5S), wäre eine Wahl lieber heute als morgen. Denn der Euro-Skeptiker befürchtet, dass das Chaos rund um die seit einem halben Jahr amtierende M5S-Bürgermeisterin Roms, Virginia Raggi, noch zunimmt. Die europafeindlichen Rechtsparteien Lega Nord und Fratelli d`Italia wollen die Schwäche ihrer Gegner nutzen. Einzig Silvio Berlusconi von Forza Italia würde lieber noch warten, bis die Legislaturperiode Anfang 2018 zu Ende geht: Er benötigt Zeit, um seine Partei neu zu organisieren.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 28.12.2016: Analyse „Im Blickfeld" von Thesy Kness-Bastaroli auf Seite 6



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25685&titel=Analyse-„Im-Blickfeld“:-Die-Aera-von-Matteo-Renzi-ist-noch-nicht-zu-Ende







