Gespräch: Candriam setzt sich ehrgeizige Ziele Candriam ist auf Expansionskurs. Die einstige Dexia Asset Management, die von New York Life Investment Management (NYLIM) übernommen wurde und Tochter der in der Finanzkrise untergegangenen Bank Dexia war, will in Deutschland das in Fonds verwaltete Vermögen in zwei Jahren um die Hälfte ausbauen. Aktuell beträgt das verwaltete Vermögen im aktiven Management 1,5 Mrd. Euro. Hinzu kommt ein Mandat von 2,5 Mrd. Euro, das vom Unternehmenssitz Brüssel aus für einen deutschen Großinvestor gemanagt und in Frankfurt betreut wird. In nur zwei Jahren haben sich die aktiv gemanagten Gelder verdoppelt, berichtet Achim Gilbert, Niederlassungsleiter für Deutschland und Österreich, im Gespräch mit der Börsen-Zeitung.