Vorschau (18:59) Leitartikel zum Bankenjahr 2016: Ein paar Kapitel Bankhistorie Das Bankenjahr 2016 hat das Publikum nicht enttäuscht – gemessen am Nachrichtenwert (quantitativ) und am Unterhaltungswert. Die Qualität der Ereignisse und Entwicklungen in der deutschen und teilweise umso mehr in der europäischen Kreditwirtschaft, die zu Nachrichten wurden, ließ hingegen vielfach zu wünschen übrig. Wobei es aber durchaus auch Positives zu vermelden gab. Was schließlich den Kurswert betrifft, dürfte die Stimmung in der Bandbreite von „zu Tode betrübt" bei denen, die im Sommer oder Herbst in Sorge, der Untergang des Abendlandes stehe nun unmittelbar bevor, mit hohen Verlusten aus Bankaktien ausgestiegen sind, bis „himmelhoch jauchzend" bei jenen reichen, die damals den Mut hatten, auf eine Wende zu setzen. Sollten die Akteure die Absicht verfolgt haben, das zu Ende gehende Bankenjahr ereignisreich und spannend zu gestalten, kann man ihnen nur gratulieren: Aufgabe erfüllt. Es wurde sogar in mehrfacher, wenn auch sehr unterschiedlicher Hinsicht Bankgeschichte geschrieben. 2016 brachte zum Beispiel den Abschluss eines Projekts, das sich den Namen „Jahrhundertwerk" redlich verdient hat: die Fusion von DZ Bank und WGZ Bank zum vereinten und einzigen Zentralinstitut der kreditgenossenschaftlichen Gruppe.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 29.12.2016: Leitartikel von Bernd Wittkowski auf Seite 6



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25690&titel=Leitartikel-zum-Bankenjahr-2016:-Ein-paar-Kapitel-Bankhistorie







