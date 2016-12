Vorschau (18:59) Analyse „Im Blickfeld“: Krise, Digitalisierung? Stallgeruch zählt für Dax-Vorstände Kennen Sie den? Männlich, ein paar Jahre Auslandsaufenthalt nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften, seiner Branche treu und Karriere immer schön in einem Unternehmen. Bevor er mit 48 Jahren berufen wurde, war er schon elf Jahre im Hause. Heute ist er 53 und verdient 3,4 Mill. Euro pro Jahr. Das ist er, der typische Vorstand im Dax. Das ist das Ergebnis einer Studie der Personalberatung Odgers Berndtson, die zum fünften Mal die Lebensläufe aller Vorstandsmitglieder der 30 größten notierten Unternehmen unter die Lupe genommen hat. 198 sind es derzeit, um genau zu sein. Dax-Konzerne und deren Führungspersonal sind in vielerlei Hinsicht Vorbild für andere Unternehmen. Bei ihnen allen steht Digitalisierung auf der Agenda, Prozesse und Gesetzmäßigkeiten sollen radikal in Frage gestellt werden, neue Geschäftsmodelle entstehen, Internationalisierung zählt. Gleichzeitig wächst die Unsicherheit über die politischen Veränderungen in Europa und in den USA. Doch was tut sich angesichts der Herausforderungen personell in der Beletage? Herzlich wenig, lässt sich aus der Studie schließen.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 29.12.2016: Analyse „Im Blickfeld“ von Walther Becker auf Seite 6



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25693&titel=Analyse-„Im-Blickfeld“:-Krise,-Digitalisierung?-Stallgeruch-zaehlt-fuer-Dax-Vorstaende







Termine des Tages

Donnerstag, 29.12.2016



Keine aktuellen Termine vorhanden









Anlagemagazin