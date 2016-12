Norwegens Pensionsfonds gefordert – Gespräch mit Paal Bjørnestad, Staatssekretär im norwegischen Finanzministerium Norwegen sitzt auf immer noch sprudelnden, aber nicht unerschöpflichen Ölquellen und hat zur Finanzierung von Pensionsansprüchen 1990 den Government Pension Fund Global (GPFG) aufgesetzt. Mit rund 830 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen ist er laut dem Sovereign Wealth Funds Institute der drittgrößte öffentliche Fonds der Welt. Rund 500 Mrd. Euro sind davon in Aktien investiert. Doch liegen die erreichten Renditen unter den 4%, die jährlich als mögliche Auszahlung reserviert sein sollten. In den vergangenen zehn Jahren hat der Fonds nach Managementkosten und Abzug der Inflation nur 3,4% Rendite erreicht. Eine Regierungskommission geht auf Basis des derzeitigen Anlagemix – 61% Aktien, 36% Festverzinsliche und gut 3% Immobilien – gar von einer mittleren Rendite von nur 2,3% p.a. über die nächsten 30 Jahre aus. Auf Anfrage der Börsen-Zeitung erklärte der Staatssekretär im Finanzministerium, Paal Bjørnestad, im Frühjahr 2017 werde das Ministerium in einem Weißbuch für das Parlament eine Beurteilung des Aktienanteils im GPFG vorlegen. Das Finanzministerium ist Eigentümer des Fonds und erteilt das Management-Mandat und legt die Richtlinien fest, die vorschreiben, welche Unternehmen in der Anlage unter Beobachtung gestellt werden oder aus dem Portfolio ausgeschlossen werden sollten.