Insgesamt mehr als 12 Mrd. Dollar kosten Deutsche Bank und Credit Suisse ihre Vereinbarungen mit dem US-Justizministerium im Zusammenhang mit ihrer Rolle auf dem US-Hypothekenmarkt vor Ausbruch der Finanzmarktkrise 2008. Mehr als die Hälfte der kurz vor Weihnachten festgelegten Summe soll US-Verbrauchern zugutekommen, die bis heute unter den Folgen der Krise leiden. Die Hypothekenschuldner sind nicht zum ersten Mal die größten Nutznießer entsprechender Vereinbarungen der US-Regierung, während sich institutionellen Investoren, die sich die Hypotheken von Banken gebündelt als Finanzinstrumente mit scheinbar tadelloser Bonität andrehen ließen, meist in Eigenregie Milliarden von den Banken zurückholten. Die sechs größten US-Institute, die sich im Zusammenhang mit der Hypothekenkrise für rund 110 Mrd. Dollar mit der US-Regierung verglichen haben, verpflichteten sich dabei zu Vergünstigungen für US-Verbraucher in Höhe von knapp 45 Mrd. Dollar, wie Analysten vorrechnen. Allein Bank of America, die für ihr Geschäftsgebaren mit knapp 17 Mrd. Dollar zur Kasse gebeten wurde und die größte Einzelstrafe umfasste, lässt als Teil der Vereinbarung 7 Mrd. Dollar den Verbrauchern zukommen. Konkret geht es etwa um den Teilerlass von Schulden im Rahmen von Hypothekarkrediten, deren Lasten nach dem Crash und oft bis heute den Wert der betroffenen Immobilien übersteigen.