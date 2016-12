Vorschau (18:59) Wilex arbeitet an Wende Nach einer Restrukturierung will das Biotechnologieunternehmen Wilex operativ auf Kurs kommen. Im Gespräch mit der Börsen-Zeitung kündigte Vorstandssprecher Jan Schmidt-Brand an, die Kooperationen mit Pharmaunternehmen ausbauen zu wollen. Er hat längerfristige Lizenzverträge im Visier. Auf diese Weise will der CEO den Umsatz ankurbeln, der zuletzt nach der von Roche aufgekündigten Zusammenarbeit einbrach. Derweil zeichnet sich ein abermaliger Kapitalbedarf ab. Die Mittel reichen noch bis ins zweite Quartal 2017. Schmidt-Brand ist aber zuversichtlich, dass Mehrheitsaktionär Dietmar Hopp erneut aushelfen wird. Dieser unterstütze die Strategie von Wilex, sagte er.

