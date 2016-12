Vorschau (19:03) Europas Konzerne fallen in der Bewertung zurück Mehr denn je dominieren amerikanische Konzerne die Weltbörsen: Die zehn wertvollsten Unternehmen auf dem Globus kommen per Ende des laufenden Jahres sämtlich aus den Vereinigten Staaten. Von den 100 schwersten Gesellschaften haben 59 ihren Sitz in Nordamerika, lediglich 23 in Europa und 19 in Asien. Das teuerste Unternehmen der Welt ist nach wie vor Apple. Der Börsenwert des iPhone-Anbieters ist mit derzeit 625 Mrd. Dollar höher als die sieben nach Marktkapitalisierung größten Emittenten in Deutschland zusammen. Das sind Ergebnisse einer Auswertung der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY (Ernst & Young). Mit 5 der 100 wertvollsten Unternehmen belegt Deutschland mit Frankreich den 4. Platz im Länderranking. Vor einem Jahr hatten sich noch sechs deutsche Konzerne platzieren können. Neben SAP und Siemens zählen diesmal auch Bayer, BASF und Daimler dazu. In Deutschland hat sich 2016 SAP mit einer Bewertung über 100 Mrd. Euro an die Spitze gesetzt. Bayer, die 2015 oben auf dem Treppchen stand, ist drittschwerster Dax-Wert. Hier schlägt sich der Kursrückgang infolge der angekündigten Monsanto-Übernahme für 66 Mrd. Dollar nieder.

